В Марокко открылось Бюро ООН по борьбе с терроризмом и подготовке кадров в Африке

Бюро ООН по борьбе с терроризмом и подготовке кадров в Африке открылось Рабате. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба марокканского министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом.

В церемонии открытия принял участие глава МИД Марокко Насер Бурита, аккредитованные в Рабате зарубежные дипломаты, руководители ряда государственных ведомств королевства. По видеосвязи к мероприятию присоединился заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления организации Владимир Воронков.

"Бюро будет работать над разработкой и реализацией программ, направленных в первую очередь на наращивание потенциала и развитие профессиональных качеств в области борьбы с терроризмом, особенно в области безопасности, расследований и судебного преследования, управление системами тюрем и границами, реабилитацию и включение в общественную жизнь [радикалов]", - отметили в марокканском внешнеполитическом ведомстве.