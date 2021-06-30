На Кубе более 1 млн человек прошли полный цикл вакцинации от коронавируса

По меньшей мере 1 млн из более чем 11 млн граждан Кубы прошли полный цикл вакцинации от коронавируса препаратами местного производства. Об этом во вторник сообщается на сайте Минздрава Кубы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, в общей сложности 1,006 млн человек сделали по три прививки вакциной Abdala или по две инъекции Soberana 02. По одной дозе вакцин получили в общей сложности 2,696 млн кубинцев. Руководство республики неоднократно заявляло о планах провести вакцинацию всего населения от коронавируса в текущем году.

Власти Кубы в понедельник объявили о результатах клинических испытаний вакцины Abdala, ее эффективность превышает 92%. Тремя днями ранее стало известно об эффективности препарата Soberana 02 - 62%.

Первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта 2020 года. По официальным данным, на острове выявили около 188 тыс. случаев инфицирования, 1 270 человек умерли, выздоровели более 170 тыс. пациентов.