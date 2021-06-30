Ким Чен Ын заявил о "тяжелом инциденте" из-за провала противоэпидемических усилий

Лидер КНДР Ким Чен Ын 29 июня в ходе заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о произошедшем в стране серьезном инциденте в области здравоохранения, который может привести к возникновению большого кризиса в сфере обеспечения безопасности республики и ее населения. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Высокопоставленные чиновники, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли реализацией решений партии, постановившей предпринять организационные, институциональные, материальные, научные и технические меры в связи с глобальным кризисом в сфере здравоохранения. Тем самым они вызвали серьезный инцидент, создав повлекшую тяжелые последствия кризисную ситуацию в деле обеспечения безопасности государства и граждан", - заявил Ким Чен Ын.

В ходе выступления лидер КНДР указал, что "главными факторами, тормозящими и создающими помехи для проведения в жизнь важных задач, поставленных партией на съезде и пленарных заседаниях, являются непрофессионализм и халатность кадров". В этой связи он призвал активизировать кампанию против "идеологических ошибок и отрицательных элементов разного рода".

Агентство не уточняет, в чем именно заключается "серьезный инцидент". Власти КНДР до недавнего времени утверждали, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусом. Сразу после начала пандемии КНДР полностью закрыла свои границы и ввела строгие санитарные меры