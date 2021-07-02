Власти Австралии приняли четырехэтапный национальный план по выходу из пандемии

Правительство Австралии приняло новый четырехэтапный национальный план для борьбы с пандемией коронавируса, главными элементами которого должны стать вакцинация и профилактика заражения. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, выступая по итогам заседания Национального кабинета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава правительства отметил, что начать реализацию нового плана стране предстоит в ближайшие несколько недель, "сосредоточив внимание на ликвидации распространения инфекции в обществе и профилактике заболевания". "Сейчас мы находимся на первом этапе плана, который предполагает скорейшую реализацию национальной программы вакцинации. Его следующий этап будет сосредоточен на ликвидации вспышек и распространения вируса в обществе, что позволит нам относиться к COVID-19 как любому [другому] инфекционному заболеванию", - сказал Моррисон.

Планируется, что на втором этапе, который начнется после иммунизации против коронавируса большей части населения страны, будет восстановлен прежний лимит для репатриантов, а также "разрешен въезд ограниченного числа обладателей студенческих и рабочих виз, при условии соблюдения карантинных мер и наличия свободных мест".

Третий этап плана предусматривает отмену любых ограничений для вакцинированных репатриантов и расширение списка виз, обладатели которых получат разрешение на въезд в страну, а также разрешение международных путешествий для вакцинированных граждан Австралии. "Это означает отмену всех ограничений на поездки в <…> Сингапур, страны Тихоокеанского региона и, возможно, в ряд других государств", - сказал Моррисон, отметив, что на четвертом этапе Австралия сможет вернуться к прежней жизни и открыть границы для своих граждан и иностранцев, сохранив лишь некоторые санитарные ограничения для тех, кто по тем или иным причинам не был привит против коронавируса.

С начала эпидемии в Австралии выявили более 30,6 тыс. заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 394 человека, умерли 910. С 22 февраля в стране проводится кампания вакцинации против коронавируса. К 1 июля прививку сделали более 7,8 млн австралийцев (более 30% населения Австралии), однако число тех, кто получил две дозы вакцины, не превышает 1,65 млн человек (6,36% населения страны).