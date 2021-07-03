Грузовой поезд сошел с рельсов в канадской провинции Альберта

Грузовой поезд, перевозивший древесину и битуминозные (нефтяные) пески, сошел с рельсов в канадской провинции Альберта. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации сотрудников правоохранительных органов, авария произошла недалеко от города Лакомб. В результате происшествия половина содержимого вагонов рассыпалась. Операция по ликвидации последствий продолжается с вечера пятницы.

Власти провинции внесли изменения в маршруты движения поездов и попросили население избегать место аварии.