Число пропавших без вести при сходе оползня в Японии сократилось до 22
Спасатели установили местонахождение двух человек, которые считались пропавшими без вести в результате схода оползня в городе Атами в центральной части Японии. Число пропавших снизилось до 22 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Kyodo.
Оползень в Атами, население которого составляет 37 тыс. человек, сошел утром 4 июля. Его протяженность составила порядка 2 км, ущерб был нанесен более 130 домам и постройкам. Погибли семь человек, еще 26 человек были спасены. Поисковая операция продолжается.
Причиной оползня стали ливни, которые несколько дней шли в центральных и восточных районах Японии. В отдельных местах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков.
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