Пять человек пропали без вести в результате затопления шахты в Китае
Пять человек числятся пропавшими без вести в результате затопления шахты на территории города Юйлинь в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщили местные власти.
Согласно заявлению, авария произошла в шахте горнопромышленной компании "Хуажуй хаоцзялян майнинг", расположенной в деревне Махуанлян городского района Юйян.
Как уточняется, одновременно с приливом воды шахту завалило песком.
На месте ведутся поисково-спасательные работы.
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