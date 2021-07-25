Тысячи афганцев не могут приехать в Кабул для эвакуации в США из-за талибов

Многие жители Афганистана, которых США согласились эвакуировать из этой страны, в свете наступления боевиков радикального движения "Талибан" не смогут приехать в Кабул, откуда их должна забрать американская сторона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Некоторые жители страны сообщили американским властям, что не могут прибыть в Кабул, поскольку дороги уже контролируют талибы.

Согласно данным западных СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще примерно 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Планируется, что они будут ожидать получения иммиграционных виз на военных базах США, в том числе в третьих странах.