Не менее шести человек погибли при нападении повстанцев на северо-западе ЦАР

По меньшей мере шестеро погибли в результате нападения повстанцев группировки "3R" на деревню на границе с Чадом и Камеруном на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР Абдулазиз Фал.

На данный момент ситуация взята под контроль, мирным жителям ничего не угрожает. Миротворцы провели патрулирование в населенном пункте и его окрестностях.

Обвиняющаяся в многочисленных актах насилия против жителей ЦАР группировка "3R" входит в созданную повстанцами в минувшем декабре "Коалицию патриотов за перемены", которая пытается воспрепятствовать проведению президентских и парламентских выборов. Однако повстанцам не удалось реализовать своей план, и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера был переизбран.