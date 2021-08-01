Король Марокко призвал Алжир к установлению доверительных двусторонних отношений
Король Марокко Мухаммед VI в речи к нации по случаю праздника Дня трона призвал власти Алжира к установлению двусторонних отношений, основанных на доверии, диалоге и добрососедстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Марокко .... привержено продолжению своих усилий по укреплению безопасности и стабильности в африканском и евро-средиземноморском регионе, особенно в Магрибе", - отметил Мухаммед VI.
"Текущее состояние этих отношений нас не удовлетворяет, потому что оно не отвечает интересам наших двух народов. И многие страны считают это неприемлемым", - продолжил он.
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