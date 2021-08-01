По аэропорту в Кандагаре были выпущены три снаряда
Три снаряда были выпущены по аэропорту в городе Кандагар, административном центре одноименной афганской провинции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило руководство аэропорта.
"Два снаряда повредили взлетно-посадочную полосу <...>, поэтому все рейсы из аэропорта и в аэропорт были отменены", - цитирует агентство главу воздушной гавани.
Другие подробности не приводятся.
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