По аэропорту в Кандагаре были выпущены три снаряда

Три снаряда были выпущены по аэропорту в городе Кандагар, административном центре одноименной афганской провинции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило руководство аэропорта.

"Два снаряда повредили взлетно-посадочную полосу <...>, поэтому все рейсы из аэропорта и в аэропорт были отменены", - цитирует агентство главу воздушной гавани.

Другие подробности не приводятся.