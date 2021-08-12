Индия сообщила об успешном старте ракеты со спутником наблюдения Земли
Индийская организация космических исследований (ISRO) осуществила в четверг успешный запуск ракеты-носителя GSLV-F10 со спутником EOS-03 на борту. Старт состоялся с космодрома центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила ISRO на своей странице в Twitter, с
"GSLV-F10 успешно взлетела [со стартового стола] космического центра Сатиша Дхавана, Шрихарикота", - говорится в сообщении.
EOS-03 - новейший спутник наблюдения Земли, который планируется вывести на геостационарную орбиту. Аппарат поможет проводить быстрый мониторинг таких опасных погодных явлений, как циклоны, грозовые фронты и другие.
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