СМИ: в Могадишо террорист взорвал бомбу вблизи здания штаб-квартиры разведки
Террорист - смертник подорвался в четверг в сомалийской столице Могадишо недалеко от здания штаб-квартиры национальной разведки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал Garowe.
По его словам, взрыв произошел в чайной, расположенной на оживленном перекрестке. Очевидцы передают о пострадавших, однако их число пока неизвестно.
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