СМИ: в Могадишо террорист взорвал бомбу вблизи здания штаб-квартиры разведки

Террорист - смертник подорвался в четверг в сомалийской столице Могадишо недалеко от здания штаб-квартиры национальной разведки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал Garowe.

По его словам, взрыв произошел в чайной, расположенной на оживленном перекрестке. Очевидцы передают о пострадавших, однако их число пока неизвестно.