ВС США за минувшие сутки эвакуировали из Афганистана около 2 тыс. человек
Вооруженные силы США и их союзники в субботу эвакуировали из Кабула около 2 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Талибы предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие, по словам представителей движения, будет считаться продолжением оккупации.
Подразделения ВС США были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и беженцев. Американские власти намерены завершить операцию по эвакуации в установленный срок - к 31 августа.
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