На Тайване зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в среду в юго-западной части Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 83 км северо-восточнее портового города Гаосюн, а очаг залегал на глубине 12,3 км. Колебания почвы ощущались в городах Цзяи, Гаосюн, Тайнань, на территории уездов Тайчжун, Наньтоу, Юньлинь и ряде других. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.
Тайвань с населением свыше 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.
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