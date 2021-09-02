Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Чили

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в среду у берегов Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 96 км к юго-западу от города Копьяпо (население около 129 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 17 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.