Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Чили
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в среду у берегов Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в 96 км к юго-западу от города Копьяпо (население около 129 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 17 км.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.
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