Силы сопротивления отбили у "Талибана" три района в провинции Панджшер
Отряды Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в Афганистане движению "Талибан", отбили у радикалов три района в указанном регионе.
Об этом сообщила в пятницу в местная газета Afghanistan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации ее источников, ополченцы вернули под свой контроль районы Дара, Абшар и Парьян, расположенные в северной и северо-восточной частях Панджшера.
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