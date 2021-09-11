Такси наехало на пешеходов в центре Токио

По меньшей мере один человек погиб, пятеро пострадали в субботу в ДТП в одном из центральных районов Токио, где такси наехало на пешеходов. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, умерла госпитализированная 70-летняя женщина, ранее находившаяся в тяжелом состоянии. Без сознания остается 60-летний водитель такси, который получил травмы из-за того, что автомобиль врезался в дерево, заехав на пешеходную дорогу.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее о шести пострадавших в ДТП сообщил телеканал NHK.