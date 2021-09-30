СБ ООН соберется на заседание в связи с ракетными испытаниями КНДР

Совет Безопасности ООН рассмотрит в четверг на заседании последние ракетные испытания КНДР. Об этом говорится в распространенном в среду вечером графике штаб-квартиры всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Консультации будут носить закрытый характер. В расписании на четверг значатся вопросы нераспространения ядерного оружия и тема КНДР.

Пхеньян 28 сентября впервые испытал новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8".