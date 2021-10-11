Президент Тайваня заявила о готовности ответить на «китайскую угрозу»

Президент Китайской Республики (Тайвань) Цай Инвэнь заявила, что страна готова ответить на «китайскую угрозу» и будет защищать свой демократический образ жизни. Ее слова приводит BBC News, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Она сказала, что остров не будет совершать опрометчивых действий, но укрепит свою оборону, чтобы «никто не мог заставить Тайвань встать на путь, проложенный для нас Китаем». «Чем больше мы достигнем, тем сильнее будет давление со стороны Китая», — сказала Инвэнь.

Она добавила, что военные полеты Китая в зону противовоздушной обороны Тайваня серьезно повлияли на национальную безопасность и безопасность авиации, и описала ситуацию как более сложную и изменчивую, чем когда-либо за последние 72 года. Кроме того, она вновь повторила предложение поговорить с китайскими лидерами на равных.

Ранее председатель Американского института на Тайване Джеймс Мориарти заявил, что Китай представляет для островного государства «реальную и неминуемую» угрозу, которую необходимо отражать, а также, что американские военные в течение года обучали своих коллег из Тайваня, чтобы подготовить их к противостоянию и возможному вторжению.