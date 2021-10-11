Афганистан станет получать гуманитарную помощь от США

Представители Талибан провели двухдневные переговоры с американской делегацией в Катаре. Стороны договорились о доставке гуманитарной помощи от США в Афганистан и содействии благотворительным организациям, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

При этом талибы подчеркнули, что помощь, которую станет получать Афганистан, «не должна увязываться с политическими вопросами».

Представители нового правительства Афганистана и США также решили предпринимать усилия для развития дипломатических отношений. При необходимости они договорились предпринимать подобные встречи и в будущем.