Аргентина получила новую партию вакцины "Спутник V"

Новая партия доз второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Аргентину. Об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения южноамериканской республики на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В страну прибыла новая партия из 500 тыс. доз второго компонента [вакцины] "Спутник V", - говорится в записи. В ней отмечается, что получение российского препарата "позволит продолжить выполнение графика в рамках стратегического плана по вакцинации" населения.

Партия российской вакцины доставлена из Москвы в международный аэропорт Эсейса рейсом AR1063 компании Aerolineas Argentinas. По данным Минздрава, с начала пандемии Аргентина получила более 81,6 млн доз вакцин от коронавируса разных производителей.

До настоящего времени южноамериканская республика получила из России 10 125 655 доз первого компонента вакцины и 4 557 555 - второго. Кроме того, действующая в Аргентине лаборатория выработала 1 179 625 доз первого компонента и 3 580 000 доз второго компонента "Спутника V", которые были изготовлены на основе активного вещества, получаемого из РФ.

По данным Минздрава, в Аргентине первой дозой вакцин от коронавируса привито более 30,86 млн человек, оба компонента получили 24,35 млн жителей республики. В стране проживают 45,8 млн человек. Кроме вакцины "Спутник V", для иммунизации населения в Аргентине применяют препараты, разработанные компаниями AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer и CanSino. В стране также применяют комбинацию первого компонента препарата "Спутник V" с вакцинами AstraZeneca и Moderna.