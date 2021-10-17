На юго-западе Индии из-за ливней погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли и еще около 18 пропали без вести в результате сильных ливней, обрушившихся на несколько регионов штата Керала. Об этом сообщила в субботу газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники в правительстве штата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, больше всего пострадали три района штата: в округе Идукки погибли два человека, четверо стали жертвами стихии в округах Патанамтитта и Коттаям. В последнем еще 18 человек пропали без вести. Метеорологический департамент Индии объявил в шести округах штата чрезвычайное положение.

Как сообщили местные власти, по меньшей мере 5 тыс. семей были эвакуированы по всему штату