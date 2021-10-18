Четыре человека погибли из-за наводнений на Тайване

Четверо, в том числе двое детей, погибли, двое несовершеннолетних числятся пропавшими без вести в результате падения в разлившуюся после ливней реку на севере Тайваня. Об этом сообщила в понедельник газета Taipei Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел 16 октября, когда группа из 16 взрослых и 15 школьников совершала организованный поход на природе в окрестностях города Синьбэй. На обратном пути шестеро человек отклонились от маршрута и были снесены потоком воды в вышедшую из берегов реку Бэйши, когда пытались перейти ее по дамбе.

В воскресенье спасатели обнаружили тела четырех погибших, поиски пропавших детей продолжаются. Прокуратура распорядилась заморозить активы туристической компании, организовавшей поход в непогоду, и проверяет ее деятельность.