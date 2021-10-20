КНДР подтвердила испытание баллистической ракеты с подлодки
Северная Корея подтвердила, что днем ранее провела с подлодки пуск баллистической ракеты нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщают официальные СМИ КНДР.
"Новая предназначенная для подлодок баллистическая ракета позволит нам продвинуться дальше в сфере оборонных технологий. Наш флот получит дополнительные возможности для действий под водой", - цитирует Yonhap сообщение северокорейского агентства ЦТАК.
Днем ранее о том, что КНДР, вероятно, испытала подобную ракету, сообщили южнокорейские военные.
Это стало восьмым крупным испытанием ракет, проведенным Пхеньяном за текущий год, отмечает Yonhap.
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