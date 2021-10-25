Не менее четырех человек погибли при сходе лавины с вулкана в Эквадоре
По меньшей мере четыре человека погибли, один пострадал в результате схода лавины со склона извергающегося вулкана Чимборасо в одноименной провинции, расположенной в центральной части Эквадора. Об этом со ссылкой на спасательную службу сообщило в воскресенье Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, на склоне в момент инцидента находились 12 человек.
"На месте работает группа реагирования, <...> в спасательной операции участвует полицейский вертолет", - говорится в сообщении, ранее опубликованном на сайте спасательной службы.
В нем также упоминаются 20 туристов с симптомами переохлаждения, которые совершали восхождение на вулкан Алтар в той же провинции. Уточняется, что приняты меры по их спасению.
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