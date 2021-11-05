Совет Безопасности ООН обсудит 5 ноября на заседании ситуацию в Эфиопии

Совет Безопасности ООН рассмотрит на заседании в пятницу ситуацию в Эфиопии. Об этом сообщили в четверг источники во всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, заседание пройдет в 15:00", - сказал собеседник агентства.

"Учитывая ухудшающуюся ситуацию в Эфиопии, председатель Совета Безопасности (постпред Мексики) проведет [заседание]", - добавил другой источник.