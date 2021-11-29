Страны ВОЗ обсудят подготовку к новым пандемиям

Участники открывающейся в понедельник в Женеве специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обсудят вопрос о том, как человечеству лучше защититься от новых пандемий. Речь пойдет о разработке с этой целью соглашения, конвенции или иного документа, который позволит быстро и эффективно реагировать на угрозы со стороны опасных патогенов. На форум, который пройдет в гибридном формате и продлится до 1 декабря, приглашены представители всех 194 государств, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Страны - члены ВОЗ рассмотрят на специальной сессии единственный пункт повестки дня, а именно необходимость принятия конвенции ВОЗ, соглашения или иного международного инструмента по подготовке к пандемиям и реагированию на них", - говорится в пресс-релизе организации, распространенном в Женеве накануне встречи. Предполагается запустить "международный процесс по разработке проекта конвенции и проведению переговоров". Такой документ должен помочь государствам "действовать коллективно" для предотвращения будущих пандемий, обеспечить "равный доступ к пандемическим контрмерам", поддержать координацию в глобальном масштабе и "усилить роль ВОЗ". Участники спецсессии "рассмотрят этот процесс и график переговоров о новом инструменте".

Решение о проведении спецсессии было принято на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения в мае нынешнего года. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус тогда заявил, что "не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии" и что, "согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус" SARS-CoV-2. В свою очередь сформированный по инициативе ВОЗ в прошлом году экспертный Независимый комитет по готовности и реагированию на пандемию в опубликованном 12 мая докладе обратил внимание на "слабые связи между всеми звеньями цепи подготовки и реагирования" на коронавирус. Подготовка к возможным чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, которая проводилась в мире до появления COVID-19, расценивается экспертами как "несостоятельная и недостаточно финансируемая", а система оповещения о вспышке коронавируса оказалась "слишком медлительной" и "слишком мягкой".

Защитить архитектуру здравоохранения

В преддверии спецсессии Гебрейесус заявил, что нужно создать в разных регионах планеты сеть предприятий, где можно было бы быстро наладить выпуск вакцин и других лекарств, когда в этом возникнет необходимость из-за будущих пандемий. Выступая 25 ноября в Женеве на брифинге для представителей государств - членов ВОЗ, он подчеркнул, что спецсессия предоставит возможность для "выработки действительно длительного и исторического соглашения, чтобы защитить архитектуру глобального здравоохранения, подверженную воздействию COVID-19". По словам гендиректора, в современном мире имеется много соглашений, чтобы противостоять различным угрозам, и теперь "настало время для [разработки] договора по пандемиям".

В связи с этим глава ВОЗ не скрывал, что он "воодушевлен тем фактом, что сейчас формируется консенсус в отношении необходимости" подготовки такого "инструмента или соглашения". Он выразил надежду, что форум в Женеве послужит отправной точкой для этой работы, "создав ведущую команду с целью руководства быстрой разработкой начального проекта для переговоров". Такие переговоры, по мнению Гебрейесуса, могли бы стартовать в будущем году после очередной сессии ассамблеи. Он призвал мировое сообщество проявить на спецсессии "дух солидарности, желание достичь компромисса и приверженность тому, чтобы сделать мир более безопасным для будущих поколений".