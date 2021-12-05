Землетрясение магнитудой 6,0 произошло около Индонезии

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в воскресенье у берегов Индонезии. Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр находился в 268 км к северу от города Тобело, расположенного в провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 33 км.

Сведений о пострадавших пока не поступало.