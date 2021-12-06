В Сингапуре разработали ПЦР-тест, распознающий омикрон-штамм коронавируса

Сингапурская биотехнологическая компания BioAcumen Global ("Биоэйкьюмэн глобал") создала специализированный ПЦР-тест, который целенаправленно сможет определять наличие омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это означает, что возможны три варианта результата исследования: положительный на коронавирус и "омикрон", положительный на коронавирус, но отрицательный на "омикрон" или же полностью отрицательный", - рассказали изданию авторы проекта из BioAcumen Global.

В настоящее время, как указывают ученые, при проведении традиционных ПЦР-тестов требуется дополнительное исследование, чтобы обнаружить новый штамм. "В среднем на это уходит еще один день", - отметили эксперты. "Имея эту разработку, специалистам потребуется несколько часов, чтобы подтвердить наличие омикрон-штамма", - рассказали представители разработчиков.

В компании отметили, что уже приступили к массовому производству тестов, которые в первую очередь будут использоваться на пунктах въезда в страну.

На сегодняшний день в Сингапуре было обнаружено три ввозных случая заражения омикрон-штаммом.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.