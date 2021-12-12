Великобритания выделит $100 млн на оказание гуманитарной помощи населению Афганистана

Британское правительство выделит £75 млн (почти $100 млн по текущему курсу) на оказание гуманитарной помощи населению Афганистана. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу вечером МИД Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этой зимой Соединенное Королевство предоставляет Афганистану жизненно необходимую гуманитарную помощь. Средства, о выделении которых было сегодня объявлено, спасут жизни людей, обеспечат защиту для девочек и женщин и будут способствовать поддержанию стабильности в регионе. Мы намерены делать все возможное для оказания помощи Афганистану", - отметила глава Форин оффиса Лиз Трасс, указав, что британская сторона рассчитывает обеспечить продовольствием и медикаментами 1,8 млн жителей страны. В конце октября британский МИД объявил, что окажет Афганистану гуманитарную помощь на £50 млн ($66 млн).

Суммы, о которых идет речь, выделяются из средств, которые были заложены в британский бюджет на оказание помощи Афганистану в этом году. В общей сложности речь идет о £286 млн ($380 млн), которые будут переданы в международные организации, включая Всемирную продовольственную программу, а также структуры ООН, занимающиеся гуманитарными проектами в Афганистане.