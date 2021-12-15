Умер брат основателя Северной Кореи

Ким Ен Чжу, младший брат основателя и первого президента КНДР Ким Ир Сена, умер в возрасте 101 год. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Ким Ен Чжу, занимавший важные партийные и государственные посты, преданно боролся за проведение в жизнь линии Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развития социальной системы корейского образца», — приводит Ренхап выдержку сообщений северокорейских СМИ.

Ким Ен Чжу родился в 1920 году и после прихода старшего брата к власти занимал ряд руководящих постов. Он возглавлял влиятельный Организационный отдел Трудовой партии Кореи, однако в 1973 году на этой должности его сменил сын Ким Ир Сена Ким Чен Ир. В 1993 году Ким Ен Чжу стал членом Политбюро, а спустя пять лет занимал церемониальную должность почетного заместителя председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания (парламента).

По информации ЦТАК, нынешний лидер страны Ким Чен Ын направил венки и выразил соболезнования в связи с его кончиной. При этом точная дата смерти Ким Ен Чжу не сообщается.