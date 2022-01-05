Президент Мозамбика ушел на самоизоляцию из-за COVID-19
Президент Мозамбика Филипе Ньюси и его супруга Исаура сдали положительные тесты на коронавирус и ушли на самоизоляцию. Об этом глава африканской страны сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
По словам президента, болезнь у него и его супруги протекает бессимптомно. Они самоизолировались еще до получения результатов ПЦР-тестов. Тестирование на коронавирус президент и его жена решили пройти после нескольких публичных мероприятий.
Ньюси напомнил о высокой заразности омикрон-штамма коронавируса, призвал соотечественников пройти вакцинацию и соблюдать меры профилактики COVID-19.
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