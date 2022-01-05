Sony создаст подразделение по разработке электромобилей

Японская корпорация Sony объявила о планах создать новое подразделение, которое будет заниматься разработкой электромобилей. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для этого весной будет учреждена отдельная фирма Sony Mobility. В итоге Sony рассчитывает выйти на рынок электромобилей, однако конкретные сроки пока не намечены.

В рамках плана по созданию бренда в новой для себя сфере Sony также продемонстрировала на проходящей в Лас-Вегасе Международной выставке потребительской электроники, робототехники и мобильных технологий прототип внедорожника собственной разработки.

Японские автопроизводители в последнее время уделяют большое внимание развитию технологий нулевых выбросов. Так, Toyota ранее поставила цель к 2030 году продавать в Европе только машины с электрическими и гибридными двигателями. В Китае таких показателей компания хочет достичь к 2035 году.

Правительство Японии в конце прошлого года одобрило новый план сокращения выбросов парниковых газов, который в том числе ставит цель к середине 2030-х годов отказаться от производства полностью бензиновых и дизельных машин в пользу гибридов и электромобилей. Документ затрагивает в общей сложности 14 областей, таких как нормы жилищного строительства и развитие водородной энергетики. По оценкам японского правительства, принятая стратегия развития должна в конечном счете стимулировать экономику страны и создать экономический эффект в размере почти $900 млрд к 2030 году и более 1,8 трлн в течение следующих 20 лет.