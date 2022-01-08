Названы самые распространенные симптомы омикрон-штамма коронавируса
Доктор Клэр Стивс из Великобритании сообщила, что симптомы омикрон-штамма коронавируса часто напоминают ОРВИ. Об этом пишет MedikForum, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
По словам специалиста, новый штамм более заразный по сравнению с другими вариантами вируса, при этом он вызывает менее тяжелые симптомы. Самыми распространенными из них являются головная боль, насморк и боль в горле.
Также зараженные омикрон-штаммом коронавируса жалуются на сильную усталость, повышенную температура, «туман» в мозге, ломоту в теле и ночную потливость.
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