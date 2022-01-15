Трех абитуриентов Токийского университета ударили ножом перед экзаменом

По меньшей мере три абитуриента престижного Токийского университета в субботу получили ножевые ранения во время нападения на них другого абитуриента перед запланированным экзаменом. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие находятся в сознании, сведений о тяжести их ранений не приводится.

17-летний нападавший был задержан на месте инцидента. Сотрудники полиции устанавливают причину произошедшего.