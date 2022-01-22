Семь человек погибли при взрыве в афганской провинции Герат (Обновлено)

По меньшей мере семь человек погибли, 10 получили ранения в результате взрыва, который прогремел в субботу в городе Герат, административном центре одноименной провинции на северо-западе Афганистана. Об этом сообщил местный телеканал TOLOnews со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, в гератском квартале Хаджи-Аббас был взорван пассажирский микроавтобус. Среди погибших и раненых есть женщины и дети.

19:31 (GMT+4) По меньшей мере шесть человек погибли, 10 получили ранения в результате взрыва, который прогремел в субботу в городе Герат, административном центре одноименной провинции на северо-западе Афганистана.

Об этом сообщила в своей электронной версии местная газета Etilaat Roz со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, в гератском квартале Хаджи-Аббас был взорван пассажирский микроавтобус.

Региональные представители движения "Талибан" подтвердили факт взрыва.