Пхеньян заявил об испытании баллистической ракеты большой дальности

Северная Корея провела на этой неделе испытание баллистической ракеты большой дальности, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Пуск состоялся во вторник.

Пхеньян также утверждает, что в четверг он испытал управляемые тактические ракеты класса "земля-земля" для проверки их неядерных боеголовок.