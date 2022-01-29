Премьер Канады ушел на самоизоляцию после заражения COVID-19 одного из его детей
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо находится на карантине из-за того, что один из его троих детей заразился коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, из-за этого глава правительства в виртуальном формате посетит первое в этом году заседание национального парламента, которое намечено на 31 января. Кто именно из детей заболел, не уточняется.
В четверг Трюдо написал в Twitter, что после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом, уходит на пятидневный карантин. При этом результат его экспресс-теста был отрицательным. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и будет работать из дома, а также в очередной раз призвал канадцев вакцинироваться.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Жители поселка Бина выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за создание Учебного и сервисного комплекса (ФОТО/ВИДЕО)
Большая часть выданных Фондом развития предпринимательства Азербайджана льготных кредитов пришлась на агросектор
В Азербайджане Фонд развития предпринимательства поможет бизнесу в создании корпоративных механизмов управления
Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева по случаю избрания председателем партии «Nur Otan»
ОАО «Азерсу» закупило автомобили и спецтехнику для обслуживания населенных пунктов на освобожденных территориях (ФОТО)
В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН назвали пути усиления продбезопасности Азербайджана
Проведен вебинар на тему «Организация работы с пациентами с COVID-19: важные моменты, на которые следует обратить внимание среднему медицинскому персоналу» (ФОТО)