Южная Корея, США и Япония обсудили северокорейский запуск ракеты

Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР Но Гю Док провел в воскресенье телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси по поводу запуска Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности, сообщает МИД Республики Корея, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Но Гю Док и Сон Ким осудили запуск, произведенный КНДР, как вызов усилиям международного сообщества по дипломатическому урегулированию проблемы Корейского полуострова, а также резолюциям Совета Безопасности ООН, отметили в министерстве.

"(Обе стороны - ИФ) договорились поддерживать позицию в области безопасности, основанную на прочном союзе Южной Кореи и США, и продолжать усилия по скорейшему возобновлению диалога с Северной Кореей", - говорится в сообщении МИД.

Между тем, в отдельном разговоре с Фунакоси была достигнута договоренность продолжать "тесные контакты и сотрудничество", чтобы держать ситуацию на полуострове под контролем.