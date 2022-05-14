КНДР столкнулась с "величайшим потрясением" из-за коронавируса - Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал вспышку коронавируса в стране "великим потрясением". Как сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), медики зафиксировали 21 новый летальный случай из-за COVID-19, общее число умерших достигло 27, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лидер КНДР назвал распространение коронавируса в стране "великим потрясением с момента основания республики", пишет ЦТАК.

В четверг агентство ЦТАК сообщило, что на территории народной республики был обнаружен подтип штамма "омикрон" BA.2, также известный как "стелс-омикрон".

К 13 мая в КНДР выявили 174 тыс. человек с повышенной температурой. При этом общее число заразившихся с конца апреля составляет более 524 тыс. Из них свыше 280 тыс. человек находятся на лечении.