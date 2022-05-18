В КНДР еще 232 тысячи человек заболели лихорадкой

В КНДР за последние сутки более 232 тысяч человек заболели тем, что Пхеньян называет лихорадкой, шесть человек скончались от последствий заражения, сообщает агентство "Ренхап", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Северная Корея сообщает о более 232 тысяч человек с симптомами лихорадки по всей стране и еще шести умерших, в результате чего общее число скончавшихся (...) достигло 62", - говорится в сообщении.

В общей сложности, заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, выявлено уже у 1,72 млн человек в КНДР. При этом, свыше 1,02 млн человек полностью выздоровели, около 691 тысячи проходят лечение.

В сообщении отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал "удвоить усилия" для стабилизации жизни людей, а также подчеркнул необходимость "безупречной организации работы по обеспечению условий жизни и снабжению предметами первой необходимости".