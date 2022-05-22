В КНДР за сутки выявили 186 тыс. новых случаев COVID-19

Власти КНДР выявили не менее 186 090 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,64 млн. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из общего числа больных лихорадкой поправились 2,06 млн жителей, 579 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки умер один человек, общее число летальных исходов составляет 67. Как считают в Сеуле, в число "заболевших лихорадкой" входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.

"Нынешняя ситуация с распространением коронавируса в КНДР демонстрирует положительную тенденцию перехода от резкого роста в начале эпидемии к снижению после того, как ее взяли под контроль", - пишет ЦТАК. Впервые почти за 10 дней число новых случаев лихорадки оказалось ниже 200 тыс.

Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек, пишет Yonhap.

2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны. В связи с этим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.