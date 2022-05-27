Япония передала Филиппинам новейший сторожевой корабль

Правительство Японии передало в пятницу Филиппинам уже второй новейший сторожевой корабль длиной 97 м и водоизмещением 2 260 тонн. Церемония его отправки состоялась в порту Симоносеки на крайнем юго-западе главного японского острова Хонсю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эти корабли, сообщает агентство Kyodo, станут самыми крупными в силах береговой охраны Филиппин.

Они оснащены самым современным радиолокационным оборудованием. Однако вооружение на корабли должно быть установлено на самих Филиппинах. Корабли были построены в Японии в рамках льготной финансовой помощи, которую Токио предоставляет этой стране.

Первый из них уже действует в Южно-Китайском море, где Филиппины вовлечены в затяжной спор с КНР из-за прав на расположенный там стратегически важный архипелаг Спратли (Наньша), а также ряд других островов. Ранее этот конфликт неоднократно выливался в прямое противостояние кораблей двух стран.