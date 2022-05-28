На китайском заводе Apple произошел третий бунт за месяц

На территории одного из подрядчиков Apple, Quanta Computer в Шанхае, произошел третий бунт за месяц. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, пишет Bloomberg.

Рабочих беспокоит, что у них заканчиваются запасы предметов первой необходимости из-за затянувшегося локдауна.

С начала апреля на заводе Quanta Computer сильно ужесточились условия труда из-за очередной вспышки COVID-19 в Китае. Сотрудникам запретили покидать территорию завода и заставили жить рядом с рабочими местами. Однако нервы у людей не выдержали, они решили все же покинуть завод, несмотря на запреты.

Напомним, 28 марта власти ввели в Шанхае самый масштабный за два года локдаун из-за вспышки COVID-19.