В КНДР за сутки выявили 89 тыс. человек с симптомами лихорадки

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили не менее 89 500 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,45 млн. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из общего числа больных лихорадкой поправились 3,26 млн жителей, 186 тыс. проходят лечение. ЦТАК не привело новых данных о летальных случаях среди пациентов с лихорадкой, их число составляло 69.

В КНДР также прошло заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи с участием лидера страны Ким Чен Ына. Участники собрания дали "положительную оценку нынешней эпидемиологической ситуации, заявили о контроле над ней и ее улучшении по всей стране, обсудили меры по стабилизации положения и сохранению полученного опыта".