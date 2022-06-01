Глава МИД Японии заразился коронавирусом

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси не сможет в среду участвовать в дебатах в нижней палате парламента из-за заражения коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

По данным источников в правящей Либерально-демократической партии, у министра поднялась температура, а ПЦР-тест в предварительном порядке показал заражение коронавирусом. 61-летнему главе МИД предписан постельный режим в условиях изоляции.

В Японии 31 мая выявили более 22 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, умерли 39 пациентов. Тем не менее в стране отменены практически все карантинные ограничения. Правительство лишь просит население продолжать носить защитные маски и снимать их только на улице при сохранении двухметровой дистанции от ближайших прохожих.