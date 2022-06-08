В центральной части Мексики упал висячий мост

Висячий мост обрушился во вторник в городе Куэрнавака в штате Морелос в центральной части Мексики, сообщил в Twitter губернатор региона Куаутемок Бланко. Пострадали по меньшей мере восемь человек, в том числе глава городской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очень опечален случившимся <...> с мэром Куэрнаваки Хосе Луисом Уриостеги, его женой, участниками рабочей группы и журналистами <...>, - говорится в записи. - Искренне хочу, чтобы никто не получил тяжелых травм". Инцидент произошел во время торжественной церемонии открытия сооружения.

На место происшествия прибыли медики и спасатели, пострадавшим оказывается помощь. Сведений о возможных причинах случившегося пока обнародовано не было.