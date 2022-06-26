В Китае выразили решимость вернуть Тайвань даже военным путем

Посол КНР во Франции Лу Шайе заявил, что Китай готов пойти на любые шаги, в том числе военные, для возвращения Тайваня. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, посол заявил в интервью местному изданию Livre Noir.

По словам дипломата, страна не считает Тайвань независимым государством, потому что остров на протяжение долгого времени входил в состав Китая.

"Мы возьмем Тайвань всеми средствами, в том числе военными", – заявил посол.

Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявлял, что Китай будет сражаться до конца, если кто-нибудь предпримет попытку отделить от него Тайвань. По словам Вэй Фэнхэ, это "единственный выбор для Китая".