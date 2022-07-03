Тайфун "Аэрэ" прошел Окинаву и приближается к юго-западной части Японии

Тайфун "Аэрэ", который образовался в Тихом океане, прошел Окинаву и приближается к юго-западному японскому острову Кюсю. Об этом сообщило в воскресенье метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сейчас тайфун проходит Восточно-Китайское море и к 5 июля может достигнуть Кюсю. Далее, согласно прогнозу, тайфун пройдет в восточном направлении и может затронуть центральную часть Японии, включая Токио.

Скорость ветра в центральной части тайфуна составляет 20 м/с с порывами до 30 м/с. В связи с этим метеорологи предупреждают о вероятности сильных дождей, порывистом ветре и образовании штормовых волн в указанных районах страны.