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Тайфун "Аэрэ" прошел Окинаву и приближается к юго-западной части Японии

Другие страны Материалы 3 июля 2022 04:32
Тайфун "Аэрэ" прошел Окинаву и приближается к юго-западной части Японии

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Тайфун "Аэрэ", который образовался в Тихом океане, прошел Окинаву и приближается к юго-западному японскому острову Кюсю. Об этом сообщило в воскресенье метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сейчас тайфун проходит Восточно-Китайское море и к 5 июля может достигнуть Кюсю. Далее, согласно прогнозу, тайфун пройдет в восточном направлении и может затронуть центральную часть Японии, включая Токио.

Скорость ветра в центральной части тайфуна составляет 20 м/с с порывами до 30 м/с. В связи с этим метеорологи предупреждают о вероятности сильных дождей, порывистом ветре и образовании штормовых волн в указанных районах страны.

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